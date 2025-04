Barueri realiza mutirão contra dengue no Jardim Tupanci e Vila Pindorama neste sábado (12)

Em mais uma ação de combate à Dengue, a Prefeitura de Barueri mobiliza suas equipes para um mutirão nos bairros Jardim Tupanci e Vila Pindorama nesta sábado (12) de abril. A iniciativa, que ocorrerá das 9h às 15h, tem como objetivo principal eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença, e reforçar a orientação aos moradores sobre as medidas preventivas.

Durante o mutirão, agentes de combate a endemias, devidamente identificados com camisetas do “Combate à Dengue” e crachás, visitarão imóveis nas ruas selecionadas. Eles realizarão vistorias em busca de possíveis focos do mosquito, farão a remoção ou tratamento adequado desses locais – incluindo a aplicação de larvicida quando necessário – e conversarão com os residentes sobre a importância de manter quintais e áreas externas livres de recipientes que possam acumular água. A prefeitura ressalta que todas as ações serão realizadas com total segurança para a comunidade e que um líder de campo estará presente para auxiliar durante todo o processo.

As ruas que serão percorridas pela equipe durante o mutirão são: Rua Rancharia, Rua Iepe, Rua Jurumirim, Rua Piracicaba, Rua São João, Rua Bororós, Rua José Bonifácio e Rua Carajás.

Para esclarecimento de dúvidas, a população pode entrar em contato pelos telefones 4198-5679 ou 4198-0424, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.