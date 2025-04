Helicóptero Águia apoia PM em perseguição a caminhão que começou em Osasco e terminou em São Roque

Uma perseguição policial mobilizou diversas equipes da Polícia Militar e contou com o apoio aéreo do helicóptero Águia na madrugada desta quinta-feira (11). Um caminhão suspeito percorreu cerca de 46 quilômetros em fuga, começando em Osasco e passando por Barueri e Itapevi, antes de ser interceptado em São Roque.

Segundo informações da Polícia Militar, a ocorrência teve início quando o condutor do caminhão desobedeceu a uma ordem de parada emitida por equipes do 14º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) em Osasco. O motorista empreendeu fuga, e durante o trajeto perigoso, chegou a colidir contra outros veículos.

O helicóptero Águia foi acionado para dar suporte aéreo à perseguição, auxiliando na localização e acompanhamento do veículo em fuga pelas rodovias e vias da região. A perseguição só terminou no município de São Roque, quando um dos pneus do caminhão estourou, impossibilitando que o motorista continuasse a fuga.

Após a parada forçada, os policiais militares realizaram a abordagem. Dentro do veículo, foram encontrados aparelhos bloqueadores de sinal (jammer), frequentemente utilizados em roubos de carga para impedir o rastreamento. Além disso, foi constatado que o caminhão utilizava um adesivo com inscrição falsa sobre a placa original, numa tentativa de dificultar a identificação.

O motorista foi detido pelas equipes policiais. A ocorrência foi encaminhada e registrada na Delegacia de Polícia da região de São Roque.