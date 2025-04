Plaza Shopping Carapicuíba oferece teatro infantil e Caça de Páscoa em abril

Neste domingo (13), às 15h, o Plaza Shopping Carapicuíba apresenta o projeto “Domingo Encantado”, com a peça infantil “A Caça ao Coelho”. O espetáculo, cuidadosamente produzido para proporcionar momentos inesquecíveis, será no Espaço Cultural, localizado no Piso G8 do shopping. Os ingressos são gratuitos e podem ser adquiridos antecipadamente através da plataforma Sympla.

Já no final de semana seguinte, nos dias 19 e 20 de abril (sábado e domingo), das 14h às 20h, o shopping promove a “4ª Caça de Páscoa”. O evento, totalmente gratuito, será realizado no Piso G1 e promete muita diversão para a criançada com uma vasta programação: oficina de decoração de ovinhos em isopor, pintura de orelha de coelho, cascata de chocolate, presença de personagens para fotos, pintura facial, cenários fotográficos, a tradicional caça divertida de Páscoa, sorteios e outras surpresas. Os ingressos gratuitos também estão disponíveis na plataforma Sympla.

O Plaza Shopping Carapicuíba fica na Estrada Ernestina Vieira, 149, Vila Dirce.