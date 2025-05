Barueri recebe espetáculo gratuito “O Samba da Pauliceia e Sua Gente” nesta quinta (15) e sexta (16)

O Centro de Eventos de Barueri será palco para uma vibrante celebração da cultura popular paulistana com o espetáculo “O Samba da Pauliceia e Sua Gente”. As apresentações, que prometem emocionar o público, ocorrerão nos dias 15 e 16 de maio de 2025, quinta e sexta-feira, sempre às 20h.

A iniciativa, apresentada pelo Ministério da Cultura e Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, busca resgatar e valorizar as raízes do samba de São Paulo. O espetáculo é descrito como uma jornada emocionante contada através da fusão da música, dança e elementos teatrais, retratando a história e a identidade do samba na metrópole.

Encenado pela Cia Coisas Nossas de Teatro, o espetáculo mostra os moradores da Vila Primavera, uma comunidade fictícia do samba paulistano, que estão prestes a serem despejados para darem lugar ao “progresso da cidade”. Durante os momentos finais, eles resolvem fazer uma despedida regada a muito samba. Para isso, buscam Madrinha, a líder comunitária e mais antiga moradora da Vila Primavera, e, a partir das memórias dela, fazem um percurso pela história do samba de São Paulo e das transformações urbanas na cidade, reflexo de diversos despejos impostos ao povo.

O evento acontecerá no Centro de Eventos Barueri, localizado na Avenida Sebastião Davino dos Reis, 672, no Jardim Tupanci. A entrada para ambas as noites será gratuita, sem a necessidade de retirada prévia de ingressos.