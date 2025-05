Sesc abre inscrições para processo seletivo com vagas na unidade Osasco

O Serviço Social do Comércio de São Paulo (Sesc SP) anunciou a abertura de um novo processo seletivo para o preenchimento de vagas nos cargos de Auxiliar de Serviços e Prático de Infraestrutura. As oportunidades estão distribuídas por diversas unidades da instituição, incluindo a unidade de Osasco, além de contemplar cidades do Interior e Litoral do estado.

Os interessados em concorrer às vagas devem ficar atentos ao prazo de inscrição, que se encerra às 17h do dia 16 de maio de 2025.

Para a função de Auxiliar de Serviços, o profissional será responsável por atividades como carregar e descarregar materiais e equipamentos, realizar controle de estoque, efetuar requisição e recebimento de produtos, além de coletar, documentar, separar, selecionar e entregar doações diversas.

Já para o cargo de Prático de Infraestrutura, as atribuições incluem a execução de pequenos reparos prediais, serviços de manutenção preventiva e o apoio a outros funcionários em serviços de elétrica e hidráulica, contribuindo para a conservação e o bom funcionamento das instalações.

Todas as informações detalhadas sobre as atribuições completas de cada cargo, os requisitos necessários, os salários oferecidos, bem como as etapas do processo seletivo e o formulário de inscrição, podem ser acessadas no portal oficial do Sesc SP, através do endereço eletrônico www.sescsp.org.br/oportunidades. A instituição recomenda que os candidatos consultem o “Descritivo de Seleção”, disponível na página, para esclarecer todas as dúvidas e obter informações completas sobre como participar da seleção.