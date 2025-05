Cotia promove reflexão sobre o “dia seguinte” da abolição com dinâmica interativa na feira noturna

Cotia promove reflexão sobre o “dia seguinte” da abolição com dinâmica interativa...

Nesta quarta-feira (14), das 15h às 20h, a feira noturna de Cotia, localizada em frente à prefeitura, será palco da dinâmica interativa ‘14 de maio – e depois?’. A iniciativa integra a programação ‘Essência e Voz: a força ancestral das mulheres pretas ressoando em corpo, palavra e ação’ e é uma organização conjunta das Secretarias da Mulher, Neurodiversidade e Inclusão Social, de Saúde e de Cultura e Lazer.

O evento convida a população a uma profunda reflexão sobre as consequências e o cenário do Brasil no dia seguinte à abolição da escravatura, assinada em 13 de maio de 1888. Para fomentar o diálogo, haverá um microfone aberto para livre manifestação, declamação de poesia e apresentações musicais.

Segundo Solange Aroeira, secretária da Mulher, Neurodiversidade e Inclusão Social, “Será um momento para expressão. A ideia é falar sobre o que está afligindo, teremos este espaço para cantar, falar, declamar poesia, sempre dentro da pauta da igualdade racial. O objetivo é dar voz para que as pessoas falem o que sabem e o que sentem sobre este momento, que é o day after [dia seguinte] à Lei Áurea”.

A dinâmica central do evento contará com um mural interativo intitulado ‘Essência e Voz: a forma ancestral das mulheres pretas ressoando em corpo, palavra e ação’. Nele, participantes de todos os gêneros e idades poderão expressar seus conhecimentos e sentimentos sobre a abolição, o tema da igualdade racial e o significado do 14 de maio.

Paralelamente às atividades culturais e de reflexão, a Secretaria de Saúde disponibilizará uma equipe no local para realizar aferição da pressão arterial e testes de glicemia, cuidando também do bem-estar físico dos presentes.

“Participem, deixem seu recado e compartilhem sua visão. Contribuam para esse momento de memória, história e resistência”, convidou a secretária Solange Aroeira.