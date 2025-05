Governo de SP lança mutirão de cirurgias ortopédicas; hospitais de Barueri, Cotia, Itapevi e Carapicuíba participam

O Governo de São Paulo anunciou um mutirão para ampliar a oferta de cirurgias ortopédicas, com o objetivo de agilizar as filas de espera na Grande São Paulo e interior.

A iniciativa, que prevê a realização de mais de 4 mil procedimentos, inclui importantes unidades de saúde da região oeste metropolitana, como o novo Hospital Rota dos Bandeitantes, em Barueri, o Hospital Geral de Carapicuíba, o Hospital Geral de Itapevi e o Hospital Regional de Cotia.

A ação envolverá um total de 25 hospitais da rede estadual e abrangerá cirurgias como artroplastias de quadril e joelho, correções de fraturas e outros procedimentos de média e alta complexidade. Segundo o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva, a medida visa melhorar a qualidade de vida da população. “Estamos trabalhando para garantir que os paulistas tenham acesso mais rápido a cirurgias essenciais”, afirmou.

Os pacientes não precisarão realizar um novo cadastro, pois a convocação será feita diretamente pelas unidades hospitalares, com base na fila de espera já existente. O investimento adicional busca ampliar a capacidade de atendimento e reduzir o tempo de espera, integrando-se a outras ações estratégicas do governo, como a Tabela SUS Paulista, que reajustou valores para Santas Casas e instituições filantrópicas.

O secretário Eleuses Paiva destacou que, em comparação com 2022, São Paulo já aumentou em 9% o volume de cirurgias ortopédicas no Estado. Além dos hospitais de Barueri, Carapicuíba, Itapevi e Cotia, outras unidades como o Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo, Hospital Estadual de Diadema e Hospital Estadual Mário Covas também participam do mutirão. Entre 2022 e 2024, o Estado também registrou aumentos significativos em cirurgias de alta complexidade (30%), oftalmológicas (40%), de mama (30%) e oncológicas (25%).