Basket Osasco foca no Brasileirão CBB e encara sequência de três jogos em Santa Catarina

O Basket Osasco, atual vice-líder da Liga Ouro (divisão de acesso ao NBB CAIXA), direciona seu foco momentaneamente para outra importante competição nacional: o Brasileirão CBB. A equipe, comandada pelo técnico Enio Vecchi, já desembarcou em Santa Catarina, onde terá uma sequência crucial de três partidas nos próximos cinco dias.

O primeiro desafio da “Coruja” será contra o Basquete Blumenau, nesta sexta-feira (11), às 19h30, no Ginásio Galegão, em Blumenau. Este confronto reedita a final do Final Four da temporada passada, vencida pelos osasquenses.

A maratona de jogos continua no domingo (13), quando o Basket Osasco encara Joaçaba, às 11h, no Ginásio Campus 2 UNOESC, na cidade de Joaçaba. A série de confrontos fora de casa se encerra na terça-feira (15), contra a equipe de Brusque, às 19h30, na Arena Brusque.

Ciente da dificuldade da sequência, o ala-pivô Cavero destacou a necessidade de concentração. “Os três jogos serão bem difíceis, viagem cansativa, e temos de ficar bem atentos. Portanto, é fundamental estarmos com o nosso mental em dia e preparados para lutar muito em todas estas partidas”, afirmou.

Atual campeão do Brasileirão CBB, o Basket Osasco busca defender o título conquistado na temporada passada. A campanha vitoriosa culminou em um emocionante Final Four, onde a equipe superou Basquete Santos, Cruzeiro Basquete e o próprio Blumenau na decisão (59 a 56). Este é o quinto ano do time osasquense no cenário nacional adulto, acumulando 53 jogos pelo Brasileirão CBB desde 2021, com um histórico de 31 vitórias e 22 derrotas.

Os torcedores poderão acompanhar todas as partidas desta sequência ao vivo. A transmissão será realizada pelo canal Clube do Basquete Podcast no YouTube: https://www.youtube.com/@clubedobasquetepodcast3877.