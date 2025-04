Gerson Pessoa apresenta balanço dos 100 dias de governo em Osasco, destacando avanços e projetos futuros

Em evento realizado na noite desta quinta-feira (10), na Prefeitura de Osasco, o prefeito Gerson Pessoa (Podemos) apresentou um balanço das ações realizadas nos seus primeiros 100 dias de gestão.

Marcaram presença no evento a primeira-dama, Gabi Pessoa, o vice-prefeito Lau Alencar (PSD) e a esposa Dulce, o presidente da Câmara, Carmônio Bastos, o ex-prefeito Rogério Lins (Podemos) e a esposa, Aline Lins, o deputado estadual Rogério Santos (MDB), e o padre Rodrigo Sousa, da paróquia Santa Teresinha.

A cerimônia reuniu também secretários municipais, vereadores, deputados e outras lideranças políticas, além de empresários e representantes da sociedade civil, marcando um momento de prestação de contas e projeção para o futuro da cidade.

Durante sua apresentação, Pessoa destacou uma série de iniciativas implementadas desde o início do ano. Na área da Saúde, enfatizou a entrega do primeiro Pronto Atendimento 24 horas na UBS do Munhoz Júnior, a reforma e ampliação da UBS do Jardim Veloso e o reforço da frota do SAMU com novas ambulâncias.

Outras ações mencionadas incluíram a reforma do Centro de Atenção à Terceira Idade (CATI) do Bela Vista, a realização de um estudo sobre vulnerabilidades sociais, a organização do primeiro Feirão de Empregos de 2025 e o simbólico cachorro-quente gigante oferecido no Calçadão durante as comemorações do aniversário da cidade.

O prefeito expressou otimismo com o desenvolvimento econômico local, citando dados recentes de geração de empregos. Ele reconheceu ainda os desafios, mas reiterou sua visão: “Sei que ainda há desafios pela frente, mas sigo firme no propósito de fazer de Osasco uma cidade mais moderna, segura e próspera para todos.”

Pessoa também listou avanços em outras áreas, como na Educação, com a distribuição de kits escolares, inauguração da CEMEI Jonias Martins no Jaguaribe e entrega de notebooks a alunos; no Esporte, com a nova Arena Esportiva AENA no Jardim Adalgisa; e na Infraestrutura, com a continuidade do programa Asfalto Novo. Ele abordou ainda as ações de combate à dengue, reforçando a importância da prevenção enquanto a vacinação não é universalizada.

Olhando para frente, o prefeito anunciou projetos importantes, como a entrega da nova UBS do Santa Maria, o início da reforma e ampliação do Pronto-Socorro do Pestana, a abertura de um Ecoponto na Cidade das Flores e a implementação de um sistema de reconhecimento facial integrado às câmeras de segurança do COI.

O evento também contou com manifestações de apoio. O deputado estadual Rogério Santos declarou: “Estamos juntos pela cidade de Osasco, que é a nossa casa. Essa é a cidade da família que o Rogério Lins ajudou a construir e o Gerson está dizendo que é a cidade da família e que abraça e é assim que seguimos. Unidos pela nossa cidade. Continue contando com o nosso mandato.”