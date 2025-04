Carapicuíba recebe roda de Jongo com grupo “Mistura da Raça” neste sábado (12)

A riqueza da cultura afro-brasileira estará em destaque em Carapicuíba neste sábado (12). A Oca Escola Cultural recebe o grupo “Jongo Mistura da Raça” para uma vivência e roda de Jongo, tradicional manifestação cultural de origem africana. O evento está marcado para começar às 14h.

Originário de São José dos Campos (SP) e fundado por Mestre Laudení de Souza, o Centro Cultural Jongo Mistura da Raça é um importante ponto de cultura dedicado à preservação e promoção do Jongo. Esta expressão cultural integra percussão de tambores, dança coletiva e cantos, muitas vezes em forma de enigmas, que louvam os antepassados e fortalecem a identidade e as tradições afro-brasileiras. Com raízes nos saberes e ritos dos povos Bantu, o Jongo é praticado historicamente em comunidades do sudeste brasileiro, marcando festividades e momentos de celebração.

A apresentação na Oca Escola Cultural, localizada na Rua Xapuri, 600, Jardim Colonial, é uma oportunidade para a comunidade de Carapicuíba e região conhecer e vivenciar de perto essa importante herança cultural, que atravessa séculos como símbolo de resistência e vitalidade. O grupo Jongo Mistura da Raça é conhecido por suas apresentações vibrantes e por seu trabalho na valorização da identidade negra e na promoção da igualdade racial através da cultura.