Carapicuíba se prepara para a 44ª Romaria de Santa Catarina a Pirapora do Bom Jesus

Nos dias 24 e 25 de maio, sábado e domingo, será realizada a 44ª edição da Romaria de Santa Catarina a Pirapora do Bom Jesus.

A programação tem início no sábado, 24 de maio. A concentração dos cavaleiros e demais romeiros será a partir das 8 horas na Praça da Aldeia de Carapicuíba, onde está localizada a igreja de Santa Catarina de Alexandria. A saída dos cavaleiros, após a bênção do padre, está prevista para as 10 horas, rumo a Pirapora do Bom Jesus.

No domingo, 25 de maio, os romeiros retornam a Carapicuíba. A chegada à Praça da Aldeia, seguida de uma bênção, está programada para as 18 horas, encerrando as atividades da romaria.