Basket Osasco reage fora de casa e vence Joaçaba pelo Brasileirão CBB

O Basket Osasco mostrou poder de reação e conquistou uma importante vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro de Clubes (Brasileirão CBB). Na tarde de domingo (13), a equipe comandada pelo técnico Enio Vecchi superou o Basket Joaçaba-SC por um placar apertado de 70 a 68, no Centro de Eventos UNOESC, em Joaçaba (SC). O triunfo marca a segunda vitória do time osasquense em quatro jogos na competição.

A vitória veio apenas dois dias após o time sofrer um revés expressivo para o Basquete Blumenau-SC (99 a 66) na sexta-feira (11).

Diversos jogadores foram fundamentais na vitória. O armador norte-americano Anthony Harris foi o cestinha da partida, com 25 pontos, além de dois rebotes e uma assistência. O ala-pivô Murilo teve atuação destacada, sendo eleito o MVP (Jogador Mais Valioso) do jogo, com 14 pontos, oito rebotes e uma assistência. O ala Elvis Viana contribuiu com 14 pontos e seis rebotes, enquanto o ala-pivô Tarek somou 10 pontos e nove rebotes.

Murilo, camisa 13 da Coruja, fez questão de dividir os méritos da vitória e do Troféu Almir Jerônimo de melhor em quadra com seus companheiros. “Essa vitória foi muito importante para reerguer o nosso time de novo após o fatídico jogo passado contra Blumenau”, comentou. “Sobre ter sido escolhido o MVP da partida, agradeço aos meus colegas que me ajudaram. Se eles não me dessem assistências eu não teria conseguido, então, foi tudo por conta deles”, destacou o ala-pivô.

O Basket Osasco já se prepara para o próximo desafio no Brasileirão CBB. Nesta terça-feira (15), às 19h30, a equipe enfrenta o líder Brusque na Arena Brusque-SC, em partida que encerra o primeiro turno da competição para a Coruja.

No próximo fim de semana, a torcida osasquense poderá apoiar o time em casa, no Ginásio Geodésico, com entrada gratuita. No sábado (19), às 11h, o confronto será contra o Vitória-BA, válido pela Liga Ouro. No domingo (20), também às 11h, o Basket Osasco reencontra o Joaçaba, desta vez pela abertura do segundo turno do Brasileirão CBB.