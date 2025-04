Feira de Artesanato do Boulevard de Cotia tem data alterada na semana da Páscoa

A tradicional Feira de Artes e Artesanato do Boulevard de Cotia terá uma programação especial nesta semana em virtude do feriado nacional da Sexta-feira Santa (18 de abril). Excepcionalmente, a edição que normalmente ocorre na sexta-feira será realizada na quinta-feira, dia 17 de abril.

No sábado, dia 19 de abril, a feira acontecerá normalmente, mantendo a oportunidade para moradores e visitantes apreciarem e adquirirem produtos locais. Em ambos os dias, quinta e sábado, o horário de funcionamento será das 9h às 17h, no Calçadão da Rua Senador Feijó, no centro de Cotia.

As feiras de artes são eventos semanais na cidade e desempenham um papel importante na valorização da cultura local e no apoio aos artesãos da região. Com uma ampla variedade de produtos, que vão desde peças de artesanato tradicional até itens contemporâneos, a feira fomenta a economia criativa e ajuda a manter vivas as tradições artesanais.

Os visitantes poderão encontrar itens como cerâmica, bordados, pinturas, esculturas e outros trabalhos manuais, representando a diversidade de talentos presentes em Cotia e conectando a comunidade com a riqueza cultural exposta.

