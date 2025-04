Engavetamento deixa dois feridos e causa 10 km de congestionamento na Castello Branco, em Itapevi

Um engavetamento envolvendo cinco veículos – uma carreta, um caminhão, dois automóveis e um utilitário – deixou duas pessoas feridas e causou um congestionamento de 10 quilômetros na Rodovia Castelo Branco (SP-280), sentido capital, na altura do km 33, em Itapevi, na manhã desta segunda-feira (14).

O acidente ocorreu por volta das 7h18. Segundo informações apuradas no local, o motorista da carreta, ao tentar frear bruscamente devido à parada repentina do tráfego à frente, perdeu o controle do veículo. A carreta colidiu sequencialmente contra um caminhão Volkswagen, um Ford Fiesta, uma Chevrolet S10 e, por último, um Volkswagen Fox.

Duas pessoas que estavam no veículo Fox sofreram ferimentos, sendo uma classificada com ferimentos moderados e outra com ferimentos leves. Os ocupantes dos outros quatro veículos saíram ilesos. As informações são do Centro de Controle de Informações da Artesp.

O acidente exigiu a interdição inicial de todas as faixas da rodovia. As liberações ocorreram gradualmente: as faixas 1 e 2 foram liberadas por volta das 8h43, a faixa 3 às 9h11 e o acostamento às 9h30. O bloqueio resultou em um congestionamento que atingiu 10 quilômetros de extensão, entre o km 43 e o km 33, persistindo até aproximadamente 9h40. A ocorrência foi encerrada às 9h43.

A ocorrência foi atendida por equipes da concessionária CCR ViaOeste e pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv). Os veículos envolvidos foram removidos para a base da Polícia Rodoviária.