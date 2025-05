Basket Osasco supera Santos no Brasileirão CBB e mira semifinal da Liga Ouro contra o Minas

O Basket Osasco conquistou uma importante vitória no Brasileirão CBB na manhã desta quarta-feira (14). Jogando no ginásio do Rebouças, em Santos, a Coruja demonstrou união e determinação para superar o Basquete Santos pelo placar de 75 a 54.

O ala-pivô Tarek, camisa 10, foi um dos grandes destaques da partida, alcançando um impressionante duplo-duplo com 15 pontos e 13 rebotes. Outros jogadores tiveram atuações notáveis, como o pivô Anderson Júnior, que contribuiu com 14 pontos e seis rebotes; o armador Daniel Biônico, responsável por sete pontos, seis assistências e três rebotes; e o também armador Jeanzinho, com sete pontos, cinco rebotes e cinco assistências.

“Feliz demais com a vitória, pois sabíamos da importância desse jogo. Somos o único time jogando dois campeonatos e precisávamos vencer para nos mantermos na briga pelas primeiras posições. Então, agora é esfriar a cabeça e seguir para BH com foco total na semifinal da Liga Ouro, contra o Minas”, comemorou Tarek.

Com o resultado positivo no Brasileirão, o foco do Basket Osasco se volta inteiramente para a semifinal da Liga Ouro, divisão de acesso ao NBB CAIXA. Já nesta sexta-feira (16), a equipe enfrenta o Minas Tênis Clube B no primeiro jogo da série, às 18h30, na Arena UniBH, em Belo Horizonte. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN, Disney+ e Basquet Pass Brasil.

O segundo confronto da semifinal está marcado para a segunda-feira (19), às 20h30, no Ginásio Geodésico, em Osasco. A entrada será gratuita, e a equipe conta com o apoio massivo da torcida local. “Podemos esperar uma semifinal de arrepiar. O Minas tem uma ótima equipe e precisamos estar preparados para grandes jogos, tanto em Belo Horizonte, como depois, contando com o apoio do nosso torcedor, no Geodésico”, projetou o armador Biônico.

Para os torcedores que desejam apoiar a Coruja em casa, o Ginásio Geodésico está localizado na Avenida Eucalipto, número 281, no bairro Cidade das Flores, e não há necessidade de retirada de ingressos.