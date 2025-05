Um incêndio atingiu um imóvel no Jardim Baronesa, em Osasco, no final da manhã desta quarta-feira (14). O Corpo de Bombeiros enviou quatro viaturas para combater as chamas na Avenida João Ventura dos Santos, número 2.763.

Segundo informações divulgadas pela corporação, o fogo já foi extinto. Ninguém ficou ferido.

Após o controle completo das chamas e a realização dos trabalhos de rescaldo, o local foi deixado em segurança pela equipe.

Não há informações sobre o que teria causado o incidente.