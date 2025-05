Basket Osasco vence Blumenau pelo Brasileirão CBB

O Basket Osasco conquistou uma importante vitória na noite de quinta-feira (29). Atuando em casa, no ginásio Geodésico, em Osasco, a equipe comandada pelo técnico Enio Vecchi superou o Basquete Blumenau-SC por 83 a 76, em partida válida pelo Brasileirão CBB.

Com o resultado, a Coruja alcançou a terceira posição na tabela de classificação e segue firme na briga pelas primeiras colocações do campeonato nacional. Os destaques individuais da partida foram o ala-pivô Murilo, eleito o melhor jogador em quadra com 16 pontos, três rebotes e uma assistência; o ala-pivô Tarek, com 14 pontos e sete rebotes; o ala Edu Crespo, que contribuiu com 11 pontos, seis rebotes e três assistências; e o ala Matheus Weber, também com 11 pontos, além de quatro rebotes e uma assistência.

“Blumenau é uma equipe forte e foi um jogo muito difícil. No primeiro turno sofremos uma derrota dolorosa para eles fora de casa, e voltar a jogar contra, dessa vez em casa, mas com essa responsabilidade, não é fácil. Agora é manter a mesma energia para o jogo contra o Cruzeiro e contar com a força do nosso torcedor dentro de casa para buscar a vitória na final da Liga Ouro”, destacou Edu Crespo, já projetando a decisão.

O foco agora se volta completamente para a final da Liga Ouro, divisão de acesso ao NBB CAIXA. O Basket Osasco enfrenta o Cruzeiro no jogo 3 da série decisiva neste sábado (31), às 19h30, com entrada gratuita no ginásio Geodésico, localizado na Av. Eucalipto, nº 281, no bairro Cidade das Flores.

Em desvantagem na série melhor de cinco por 0 a 2, a equipe de Enio Vecchi precisa da vitória para evitar o título dos mineiros e forçar o quarto jogo, que também seria disputado em Osasco. Para isso, o time conta com o apoio de sua torcida. “Nossa torcida faz o ginásio tremer em todos os jogos e contamos com o nosso sexto jogador em quadra ainda mais nestes duelos decisivos”, ressaltou o pivô Anderson Jr., camisa 33.

O jogo 3 da final entre Basket Osasco e Cruzeiro Basquete terá transmissão ao vivo pela ESPN, Disney + e NBB BasquetPass Brasil.