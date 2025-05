Livro sobre a vida de Santo Antônio de Pádua será lançado neste domingo na Catedral de Osasco

A Catedral de Santo Antônio, em Osasco, será palco de um momento especial de fé e cultura neste domingo, 1º de junho. Após a missa das 9h, que será celebrada na nave da Igreja Provisória da Catedral, ocorrerá o lançamento oficial do livro “Santo Antônio de Pádua, Vida, orações e milagres”.

A obra, escrita pelo teólogo Ariovaldo Lunardi, mergulha na trajetória do santo padroeiro da cidade de Osasco e querido por toda a Diocese. O livro promete enriquecer os leitores com aspectos históricos da vida de Santo Antônio, curiosidades e relatos de inúmeros milagres atribuídos à sua intercessão, ele que dedicou sua existência à pregação do Evangelho.

O autor, Ariovaldo Lunardi, é formado em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) e possui pós-graduação em Doutrina Social da Igreja. Além de sua formação acadêmica, Lunardi é um membro atuante em diversos Conselhos e Pastorais da Catedral de Santo Antônio, o que confere à obra uma perspectiva íntima e dedicada.

Toda a renda arrecadada com a venda do livro “Santo Antônio de Pádua, Vida, orações e milagres” será direcionada às obras de construção da Igreja de Osasco. O livro estará à venda por R$ 40 e, após o evento de lançamento, também poderá ser adquirido na Lojinha da Catedral.