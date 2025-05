Campanha do Agasalho no Shopping Taboão segue até 15 de junho; participe

Com a chegada do inverno e a previsão de queda nas temperaturas para mínimas entre 10°C e 13°C em Taboão da Serra, o Shopping Taboão lança sua tradicional Campanha do Agasalho. A ação solidária, que vai até o dia 15 de junho, convida a comunidade a aquecer quem mais precisa doando agasalhos e roupas de frio em bom estado.

Uma caixa de coleta foi instalada no corredor próximo ao supermercado Carrefour, um ponto de grande circulação de clientes. “Essa campanha é um convite para espalhar calor humano, acolher quem precisa e mostrar que, quando nos unimos, conseguimos transformar o inverno de alguém em momentos mais quentes e esperançosos”, destaca João Almeida, gerente de marketing do Shopping Taboão.

Os itens doados durante a campanha serão encaminhados à ONG Solidários do Amor, uma organização que atua no apoio a pessoas em situação de rua e famílias em vulnerabilidade social na região.

SERVIÇO

Campanha do Agasalho – Shopping Taboão

Período: Até 15 de junho

Onde doar: corredor próximo ao Carrefour – Endereço: Rodovia Régis Bittencourt, 2643 – Taboão da Serra

O que doar: Agasalhos e roupas de frio em bom estado