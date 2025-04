Basket Osasco vence Liga Sorocabana e encerra primeira fase da Liga Ouro com excelente campanha

O Basket Osasco confirmou sua força na Liga Ouro ao vencer a Liga Sorocabana por 74 a 61, na noite de terça-feira (29), no ginásio Gualberto Moreira, em Sorocaba. A vitória marcou o encerramento da primeira fase da competição organizada pela LNB, com a equipe osasquense somando oito triunfos em 10 jogos.

Sob o comando do técnico Enio Vecchi, o time dominou a partida do início ao fim. Os destaques individuais foram Anthony Harris, cestinha do jogo com 27 pontos, além de seis rebotes, três assistências e duas bolas recuperadas; Felipe Dalaqua, com 16 pontos, seis rebotes, seis assistências e quatro bolas recuperadas; Elvis Viana, que contribuiu com 13 pontos e três rebotes; e Matheus Weber, com 11 pontos, um rebote e duas assistências.

“O término da primeira fase da Liga Ouro foi muito importante, pois diz muito sobre a casca que nós criamos nas disputas dos dois campeonatos, a própria Liga Ouro e o Brasileirão CBB. Foi uma ótima vitória contra Sorocaba, sabemos que é um time que podemos reencontrar numa fase final, mas conseguimos nos impor no jogo e agora vamos pensar nas próximas partidas”, avaliou Elvis Viana, camisa 7 da Coruja.

Com a campanha, o Basket Osasco garantiu, no mínimo, a vice-liderança da primeira fase e, conforme o regulamento, avançou diretamente para as semifinais. A equipe aguarda os resultados dos demais jogos para saber se terminará em primeiro ou segundo lugar. O adversário na semifinal sairá das quartas de final, disputadas em melhor de três jogos por Minas B, Liga Sorocabana, Pinheiros B e Vitória-BA. A semifinal também será em melhor de três, e a final, em melhor de cinco jogos.

Antes das semifinais da Liga Ouro, o Basket Osasco volta suas atenções para o Brasileirão CBB. O próximo compromisso é no dia 18 de maio, contra o Basquete Santos, às 17h, na Baixada Santista. O reencontro com a torcida no ginásio Geodésico será no dia 22 de maio, às 20h, contra Brusque-SC, também pelo Brasileirão CBB.