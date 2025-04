Não aceitou o fim: homem agride a ex-namorada na frente do filho dela em Carapicuíba

Cenas chocantes foram registradas por câmeras de segurança em Carapicuíba, mostrando um homem agredindo brutalmente sua ex-namorada na frente do filho dela, uma criança de apenas 3 anos. O motivo da agressão, segundo a vítima, foi a não aceitação do término do relacionamento por parte do agressor. O caso foi divulgado em reportagem do programa “Balanço Geral”, da Record TV, nesta terça-feira (29).

As imagens mostram o momento em que o agressor afasta a criança de perto da mãe e, em seguida, começa a desferir socos contra a mulher, levando-a ao chão. As agressões continuam enquanto a criança, visivelmente apavorada, tenta intervir e ajudar a mãe. A mulher consegue, em certo momento, se desvencilhar do agressor e corre desesperadamente para buscar segurança.

Com o rosto marcado por hematomas e muito abalada, a vítima (que preferiu não ter a identidade revelada) conversou com a reportagem do “Balanço Geral” e confirmou o estopim da violência: “Eu terminei com ele e não aceitou”. Ela também relatou o impacto traumático da cena no filho pequeno: “Na hora, ele [meu filho] ficou apavorado. Depois que aconteceu tudo, a minha irmã ficou com ele e disse que ele ficou em choque, não falava nada”.

O relacionamento do casal durou menos de um ano. A vítima contou que o ex-namorado já havia demonstrado comportamento violento anteriormente – em uma tentativa passada de término, ele teria quebrado o celular dela. Apesar de ter perdoado na época, uma nova briga a levou a decidir pelo fim definitivo, que não foi aceito por ele.

A mulher acusa o ex-companheiro de ter tentado matá-la durante o ataque. “Ele tentou me matar. Enquanto ele estava me enforcando ele falava ‘eu vou te matar’”, relatou.

Após a repercussão das imagens da agressão, o homem teria entrado em contato com uma amiga da vítima, não demonstrando arrependimento e ainda ameaçando divulgar um vídeo íntimo da ex como forma de retaliação: “Assim como ela divulgou meu vídeo, eu poderia mostrar para ela e para você que eu não tô arrependido e divulgar o vídeo dela”.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Carapicuíba. Uma medida protetiva foi expedida contra o agressor para garantir a segurança da vítima. “Eu quero justiça pelo que ele fez”, desabafou a mulher.

Com informações do “Balanço Geral”

