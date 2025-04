Motorista de app é morto a tiros após tentar impedir roubo em Carapicuíba

Um motorista de aplicativo foi morto a tiros após tentar intervir em um assalto na movimentada Avenida Inocêncio Seráfico, em Carapicuíba. O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (29).

De acordo com relatos iniciais, a vítima presenciou o momento em que dois indivíduos em uma motocicleta abordaram um pedestre. O indivíduo que estava na garupa da moto desceu armado para consumar o roubo. Na tentativa de impedir o crime e ajudar a vítima, o motorista de aplicativo avançou com seu veículo contra o assaltante, chegando a atingi-lo.

Mesmo ferido, o criminoso conseguiu retornar à motocicleta e fugiu do local junto com seu comparsa. Contudo, a ação não terminou ali. Poucos metros adiante, os suspeitos retornaram emparelhando a moto com o carro do motorista de aplicativo. Eles efetuaram disparos contra a vítima e fugiram em seguida.

O motorista foi alvejado no pescoço, chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Carapicuíba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Até o momento, ninguém foi preso.

Um caso parecido aconteceu no início deste mês na região do Butantã, zona Oeste de São Paulo, onde um arquiteto de 43 anos foi baleado e morreu enquanto tentava impedir um assalto. Ele chegou a jogar o veículo contra a motocicleta dos bandidos e, ao tentar conter um deles, foi atingido com três disparos.