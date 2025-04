Bradesco lança Programa Aprendiz exclusivo para estudantes com TEA com vagas em Osasco

Bradesco lança Programa Aprendiz exclusivo para estudantes com TEA com vagas em...

O Bradesco lançou um Programa Aprendiz destinado exclusivamente a estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). As vagas oferecidas são para atuação presencial na matriz do banco, localizada na cidade de Osasco. O projeto, desenvolvido em parceria com a Ada Tech, empresa especializada em recrutamento com Inteligência Artificial, e o CIEE, visa promover a inclusão social e ampliar as oportunidades de empregabilidade para esses jovens.

Serão oferecidas 50 vagas no total, divididas em duas turmas semestrais de 25 participantes. As oportunidades abrangem diversas áreas dentro do banco, como tecnologia e negócios. O programa inclui capacitação e uma jornada de aprendizagem com suporte do CIEE e da Universidade Corporativa Bradesco (UNIBRAD), buscando desenvolver habilidades técnicas e comportamentais em um ambiente adaptado e acolhedor.

O processo seletivo será totalmente digital, envolvendo inscrição online, teste de perfil, validação de laudo médico e entrevistas individuais. Os aprendizes selecionados seguirão uma trilha de aprendizagem estruturada, incluindo aulas sobre o universo bancário.

As oportunidades são para pessoas maiores de 16 anos, que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio. As inscrições podem ser feitas pelo site Ada & Bradesco | Aprendiz TEA Bradesco. É fundamental que os candidatos tenham disponibilidade para trabalhar presencialmente em Osasco.