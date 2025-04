Portal do Trabalhador de Osasco oferece cursos profissionalizantes gratuitos

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda de Osasco, por meio do Portal do Trabalhador, está com inscrições abertas para uma nova rodada de cursos de qualificação profissional gratuitos e presenciais, programados para ocorrer entre abril e maio.

Quatro cursos estão sendo oferecidos, todos com carga horária de 20 horas e emissão de certificado de conclusão:

Empreendedorismo: De 22/04 a 28/04, das 8h30 às 12h30 (Idade mínima: 14 anos).

Finanças Pessoais: De 12/05 a 16/05, das 8h30 às 12h30 (Idade mínima: 14 anos).

Atendimento ao Cliente: De 19/05 a 23/05, das 8h30 às 12h30 (Idade mínima: 15 anos).

Técnicas de Vendas: De 26/05 a 30/05, das 8h30 às 12h30 (Idade mínima: 16 anos).

As aulas serão realizadas no Centro de Qualificação Profissional – Portal do Trabalhador de Osasco, na Unidade Sul, localizada na Avenida Sarah Veloso, 106.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas presencialmente em qualquer unidade dos Centros de Qualificação Profissional/Portal do Trabalhador da cidade ou online NESTE LINK.

É importante destacar que as inscrições permanecerão abertas apenas até o preenchimento total das vagas disponíveis para cada curso. Portanto, os interessados devem garantir sua participação o quanto antes.