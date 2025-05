Bradesco recebe Ministério Público em Osasco

A sede do Bradesco, em Osasco, recebeu uma delegação do Ministério Público de São Paulo nesta terça-feira (13). A comitiva realizou uma visita técnica ao banco com o objetivo de conhecer a fundo a unidade de segurança corporativa da instituição financeira. Durante o encontro, que teve duração de duas horas, especialistas do banco apresentaram um panorama detalhado das diversas iniciativas implementadas para prevenir e combater fraudes bancárias.

Além de expor as tecnologias e procedimentos internos, os técnicos do Bradesco também dedicaram parte da apresentação para explicar de que maneira cada correntista pode atuar ativamente para aumentar sua própria segurança, adotando práticas preventivas no dia a dia. A troca de informações visa aprimorar o conhecimento do MPSP sobre os mecanismos de proteção utilizados pelas instituições e as formas de orientar a população.

Estiveram presentes pela comitiva do MPSP o subprocurador-geral de Justiça Criminal, Ivan Agostinho; o coordenador do Centro de Apoio à Execução, José Roberto Rochel; o coordenador do Comitê de Segurança Institucional, Fábio Goulart; a chefe de Gabinete da PGJ, Mylene Comploier; o diretor-geral, Dênis Marsola; a chefe de Gabinete da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Estratégia e Inovação, Karina Bagnatori; o diretor da Associação Paulista do Ministério Público, Pedro Elias; o chefe da Assessoria Policial Militar da PGJ, coronel Rezende; o chefe da Assessoria Policial Civil da PGJ, delegado Fábio Augusto; e o diretor do Centro de Comunicação Social, Claudio Augusto.