Festa do Peão de Itapecerica da Serra inicia venda de ingressos

A tradicional Festa do Peão de Boiadeiro de Itapecerica da Serra chega à sua 45ª edição e os ingressos já estão à venda. O evento será realizado de 4 a 12 de julho, no Ginásio de Esportes, na região central da cidade.

A programação musical promete agitar o público com grandes nomes do cenário sertanejo nacional. A festa começa no dia 4 de julho com o show do cantor Gusttavo Lima. No dia seguinte, 5 de julho, a animação fica por conta da dupla Zé Neto & Cristiano e da cantora Elis Justi.

O segundo final de semana reserva a apresentação de Natanzinho Lima e Heitor Costa no dia 8 de julho, véspera de feriado. No dia 11, Luan Santana sobe ao palco, e o encerramento, no dia 12 de julho, será em grande estilo com a dupla Jorge & Mateus, apresentando a turnê “20 anos de história”.

Além da música, o esporte também é destaque. A renomada Ekip Rozeta marcará presença com uma etapa da Copa Cutiano Rozeta de Montaria em Cavalos e uma etapa do Campeonato Nacional de Montaria em Touros, consolidando a festa como um importante evento no circuito de rodeios do país.

A Festa do Peão de Itapecerica da Serra, que movimenta a economia local e regional, conta com o apoio da Prefeitura Municipal e é realizada pela Organização Estrela e Cia Verde Amarelo.

Os ingressos podem ser adquiridos online, através do site da Tycket.