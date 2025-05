Vai ter festão? Com novo olhar sobre o casamento, Viih Tube planeja cerimônia: “sonho de princesa”

Vai ter festão? Com novo olhar sobre o casamento, Viih Tube planeja...

Os influenciadores Viih Tube e Eliezer estão revendo os planos para a celebração de seu casamento. Embora já tenha oficializado a união estável em 2023, o casal, que inicialmente sonhava com uma grande festa, agora busca uma cerimônia mais intimista e com significado espiritual, conforme revelou Viih Tube em entrevista à “Quem”.

Anteriormente, os planos do casal – que reside em uma mansão de luxo na Granja Viana, bairro nobre de Cotia –, incluíam uma festa grandiosa para cerca de 500 convidados, um desejo antigo da ex-BBB. No entanto, uma mudança significativa ocorreu após a conversão religiosa de ambos, que os levou a ressignificar a importância do matrimônio. “A gente tem o desejo de comemorar, de casar de verdade na igreja e fazer uma comemoração, uma festa, mas não temos mais vontade de fazer festão”, explicou Viih Tube.

A influenciadora, mãe de Lua e Ravi, ressaltou a nova perspectiva do casal sobre a união: “Depois que a gente se converteu, a gente entendeu que o casamento é muito maior do que a gente imaginava, para Deus, que é muito mais importante do que uma festa”. Essa compreensão transformou o desejo por uma grande celebração em uma busca por um momento mais reservado e significativo.

Durante a entrevista, Viih Tube também revelou que o pedido de casamento formal por parte de Eliezer já aconteceu e que ela se considera noiva. Segundo a influenciadora, seu companheiro, após se converter e batizar, demonstrou grande anseio em oficializar a união na igreja rapidamente.

“O Eli, depois que se converteu e se batizou, queria que a gente se casasse no dia seguinte”, contou. Contudo, Viih expressou o desejo de planejar a cerimônia com calma: “Mas eu falei: ‘Calma, meu filho, quero me preparar, fazer uma coisa bem linda, viver meu sonho de princesa’. Estamos planejando”.