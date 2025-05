Osasco se destaca com grandes conquistas no Sul-Americano de Judô Veteranos e Kata

Osasco se destaca com grandes conquistas no Sul-Americano de Judô Veteranos e...

Entre os dias 16 e 18 de maio, a cidade de Assunção, no Paraguai, recebeu o Campeonato Sul-Americano de Judô Veteranos e Kata 2025, reunindo 348 atletas de sete países: Paraguai, Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, Peru e Equador. A delegação brasileira contou com mais de 170 atletas, incluindo 12 judocas da cidade de Osasco, que se destacaram com conquistas importantes.

A equipe osasquense foi orientada pelos senseis Ricardo Ozaki e José Anastácio Pereira Camarotto e teve resultados expressivos tanto nas categorias Veteranos quanto nas disputas de Kata, em duplas.

Destaques de Osasco:

Veteranos

Jefferson Brito Delgado – Campeão na categoria M6 -81kg

Acácio Lourenção Jr. – Campeão na categoria M7 -90kg

Kata (duplas)

Stella Silveira Joaquim e João Victor Borba (bolsistas):

Ouro no Nague no Kata (Dangai)

Ouro no Ju no Kata (Dangai)

Samuel Elias de Souza Lourenço e Andrew Ribeiro da Silva (bolsistas):

Prata no Ju no Kata (Dangai)

Bronze no Nague no Kata (Dangai)

Priscila Maria Bassetto Piazentin e Rafael João Afonso de Araújo:

Prata no Ju no Kata (Yudan)

Ítalo Viana Lima e Adriano dos Santos Fazam:

Ouro no Katame no Kata (Dangai)

Prata no Nague no Kata (Dangai)

O secretário de Esporte, Recreação e Lazer de Osasco, Thiago Borges, ressaltou a relevância dos resultados:

“O desempenho dos nossos atletas mostra a força do judô em Osasco e o impacto positivo dos investimentos em esporte e formação. Eles são motivo de orgulho para a cidade”.