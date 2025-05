Nany People apresenta o show “Nany é Pop” nesta sexta (9) em Osasco

A comediante Nany People apresenta seu espetáculo “Nany é Pop” nesta sexta-feira, 9 de maio, às 20h, no palco do Teatro Municipal Glória Giglio, localizado na Avenida dos Autonomistas, Vila Yara.

Nany People explora em “Nany é Pop” o universo do amor em suas mais variadas formas: do romântico ao passional, passando pela dor de cotovelo e pelo “catraca livre”. Inspirada pela máxima de que “a vida sem Amor não tem sabor”, a atriz já passou pelo “The Masked Singer” e do quadro “Caldeirola” do “Caldeirão do Mion”. Recentemente, também fez uma participação especial no programa “Programa do Ratinho”. Além disso, ela estará na próxima temporada de “Vai que Cola”.

O espetáculo é uma viagem bem-humorada pelas emoções que o amor desperta, garantindo contagiar e emocionar a plateia do início ao fim. Com classificação etária de 14 anos e duração de 90 minutos, “Nany é Pop” é a pedida certa para quem busca uma noite leve e cheia de carisma.

Os ingressos para esta noite especial estão disponíveis através da plataforma Bilheteria Express.