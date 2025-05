Santana de Parnaíba oferece curso gratuito de agricultura em junho

A Prefeitura de Santana de Parnaíba, por intermédio da Semedes, promoverá um curso gratuito de agricultura no dia 7 de junho de 2025. A capacitação, voltada para interessados em aprender sobre práticas agrícolas de forma simples e prática, terá como foco o cultivo de vegetais alimentícios.

A aula será teórica, com linguagem acessível, e acontecerá das 8h às 18h. Durante o curso, serão abordados temas como solo, sementes e mudas; canteiros, estufas e ferramentas; adubação, manejo de pragas e doenças; além de colheita e armazenamento. O objetivo é capacitar os participantes para entenderem o porquê de cada prática agrícola e prepará-los para resolver problemas reais do dia a dia no campo.

O local do curso será o Poupatempo da Fazendinha, situado na Avenida Tenente Marques, 5297. As inscrições devem ser realizadas até o dia 5 de junho de 2025, exclusivamente por meio de formulário on-line, cujo link é disponibilizado nos canais de comunicação da prefeitura.

Para mais informações ou esclarecimento de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com Vitor da Agricultura pelo telefone (11) 4622-8250, WhatsApp (11) 97473-6270 ou pelo e-mail vitor.40725@santanadeparnaiba.sp.gov.br.