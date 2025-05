Denarc apreende 1,7 tonelada de maconha em Barueri

Policiais civis do Departamento Estadual de Repressão e Prevenção ao Narcotráfico (Denarc) realizaram uma grande apreensão de drogas na quarta-feira (29), interceptando um caminhão que transportava mais de 1,7 tonelada de maconha. O entorpecente estava camuflado em meio a uma carga de soja em Barueri.

Os investigadores descobriram que o veículo carregado com a droga estaria estacionado em um bairro de Barueri. As equipes se dirigiram ao local e, com a permissão de funcionários do estacionamento, encontraram o caminhão. O veículo estava destrancado, com a chave na ignição, mas sem nenhum motorista presente.

Inicialmente, apenas a carga de soja a granel era visível. No entanto, um forte odor de maconha levou os policiais a prosseguirem com uma busca minuciosa, resultando na localização de diversas caixas e embalagens contendo os entorpecentes.

Ao todo, foram recolhidos mais de 1,7 mil tijolos de maconha. Durante a operação, os agentes também apreenderam notas fiscais e uma carteira de habilitação em nome de um homem, que agora é investigado por tráfico de drogas.

Os itens e as substâncias ilícitas foram apreendidos e encaminhados para perícia. O caso foi registrado como tráfico de entorpecentes e apreensão de veículo na 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise), do Denarc. As investigações continuam com o objetivo de identificar e prender todos os responsáveis pelo carregamento.