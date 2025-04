GCM de Itapevi recupera carro roubado

Uma ação do grupamento ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapevi resultou na recuperação de um veículo roubado. O carro, um Chevrolet Onix prata, foi localizado na Estrada das Pitas após a equipe ser acionada por um morador.

A ocorrência teve início quando a GCM recebeu informações sobre o roubo de uma Volkswagen Saveiro branca na Estrada da Roselândia, limite entre Itapevi e Cotia, na última sexta-feira (11). Com base nesses dados, a equipe da ROMU iniciou patrulhamento pelas proximidades em busca da Saveiro.

Durante as buscas na Estrada das Pitas, os guardas foram abordados por um morador que relatou que um Chevrolet Onix prata estava obstruindo sua passagem. Ao realizar a consulta da placa do Onix, a equipe constatou que o veículo era produto de roubo, registrado no dia 10 de abril.

O veículo foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Itapevi, onde o veículo foi restituído ao proprietário.