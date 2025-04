Osasco sedia fórum para debater desenvolvimento sustentável e lançar ciclo de certificação

Osasco realiza nesta terça-feira (15), o Fórum ODS 2025, organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG).

O fórum, que será realizado das 8h às 18h no Teatro Municipal Glória Giglio, tem um duplo objetivo: celebrar o engajamento dos setores público, privado e da sociedade civil em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e marcar o início oficial do ciclo 2025 do Programa Nacional de Certificação ODS.

A programação abrangerá temas cruciais da Agenda 2030, como a erradicação da pobreza, igualdade de gênero, acesso à água potável e saneamento, mobilidade urbana e planejamento sustentável das cidades. Para conduzir as discussões, o evento contará com a presença de importantes nomes, incluindo Fernando Trujillo (Presidente do Instituto ODS), Fernando Yazbek (Pacto Global), Taísa Mattos (Global Ecovillage Network – online), Luciana Lima (Casa Brasil), Babacar Bâ (Cônsul Honorário do Senegal em SP), Marcelo Marcondes (ANAMMA) e Aline Bacelar (PNUD).

Além das palestras e mesas de discussão moderadas por especialistas como Priscila Burstin (Instituto ODS), os participantes terão a oportunidade de visitar estandes com exemplos de projetos alinhados aos ODS, com a presença confirmada de entidades como ICLEI, ONU-PNUD, ANAMMA, Unifesp, Senac, AEAO e OAB Osasco.

A escolha de Osasco como sede do evento se deve ao reconhecimento da cidade, que conquistou o Selo Bronze de certificação ODS em 2024 e agora almeja o Selo Ouro. “Sediar o evento de abertura para certificação ODS é um marco para a cidade, consolidando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável”, destaca Eder Máximo, Secretário de Planejamento e Gestão.

O evento será concluído com a Abertura Nacional Oficial da Certificação ODS para o ciclo 2025.

Serviço: