Caso Vitória: reconstituição do crime será feita nesta semana em Cajamar sem a presença de Maicol

Caso Vitória: reconstituição do crime será feita nesta semana em Cajamar sem...

Foi marcada para esta quinta-feira (10), às 10h30, a reconstituição do assassinato da adolescente Vitória Regina, de 17 anos, ocorrido em Cajamar (SP). O procedimento, considerado uma etapa crucial para detalhar a dinâmica dos eventos e auxiliar na conclusão do inquérito, ocorrerá sem a participação do homem apontado pela polícia como o principal suspeito, Maicol dos Santos.

A ausência de Maicol na simulação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP). Ele, que confessou o crime inicialmente mas cuja defesa alegou coação, obteve autorização judicial para não comparecer. A defesa argumenta que ele não deve ser obrigado a produzir provas sobre um crime que nega ter cometido nas circunstâncias alegadas na confissão inicial. A reconstituição, no entanto, será realizada com base nos depoimentos colhidos e nas provas já reunidas durante a investigação.

Maicol dos Santos permanece preso temporariamente no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarulhos. De acordo com informações do “Balanço Geral”, da Record TV, a Justiça renovou sua prisão temporária, medida considerada essencial pelo delegado responsável para garantir a continuidade das investigações sem interferências externas. Na última semana, ele foi indiciado pelos crimes de sequestro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Paralelamente à reconstituição, a investigação aguarda os resultados de laudos periciais solicitados ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC). Esses exames são fundamentais para esclarecer pontos-chave, como a origem de vestígios de sangue encontrados na residência e no veículo do suspeito, em Cajamar, e a possível identificação de fios de cabelo que possam pertencer à vítima.

O caso ganhou repercussão após o desaparecimento de Vitória e a posterior localização de seu corpo em uma área de mata, também em Cajamar. Maicol foi preso três dias depois, e a investigação continua para o esclarecimento das circunstâncias da morte da adolescente.