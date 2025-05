Itaquaquecetuba celebra Dia do Trabalhador com 1ª edição do MotoFest

Em homenagem ao Dia do Trabalhador, Itaquá se prepara para receber a 1ª edição do MotoFest, evento que promete movimentar o Parque Ecológico Mário do Canto entre esta sexta e domingo, dias 2 e 4 de maio. A entrada é gratuita e o encontro, voltado aos apaixonados por motociclismo e cultura sobre duas rodas, conta com o apoio da Prefeitura Municipal.

A programação começa todos os dias ao meio-dia e traz uma série de atrações para todas as idades. Além da exposição de motos, os visitantes poderão desfrutar de shows musicais, espaço de camping, brinquedos infláveis para as crianças, estátuas vivas, caricaturas, atrações culturais, variedade gastronômica e estacionamento gratuito.

Uma das novidades é o bar nas alturas, que estreia na cidade no sábado e domingo, proporcionando uma experiência diferenciada ao público.

O secretário de Turismo, Douglas Freire, destacou a importância do evento para a cidade. “O evento vai ser um dos melhores que Itaquá já recebeu e do jeito que o trabalhador merece. Vamos receber o público de toda a região para celebrar a cultura sobre duas rodas. Marquem na agenda e venham”, convidou.

A programação musical promete agradar os fãs de rock. Na sexta-feira (2), a banda Bohemian Rock, cover do Queen, sobe ao palco às 21h. No sábado (3), às 15h, será a vez da banda Punk Machine, com sucessos do rock internacional, seguida pela banda Coma, cover do Guns N’ Roses, às 20h. No domingo (4), Thiago Elias abre os shows com voz e violão às 13h. A tarde segue com A União, cover do Charlie Brown Jr, às 16h30, e o encerramento fica por conta da banda Living In Sin, interpretando clássicos do Bon Jovi, às 20h.