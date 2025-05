Osasco tem Dia “D” contra a gripe neste sábado (10) com drive-thru e UBSs abertas para vacinação

A Secretaria de Saúde de Osasco promove no próximo sábado, 10 de maio, o Dia D de Vacinação contra a Influenza (gripe). A iniciativa visa ampliar a cobertura vacinal na cidade, disponibilizando o imunizante para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade.

Os munícipes terão duas opções para receber a vacina: um sistema de drive-thru e o atendimento presencial em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Para quem busca mais comodidade, o Drive-Thru da Vacinação será montado no estacionamento da Prefeitura, com entrada pela Rua Narciso Sturlini, s/nº, na Vila Campesina. O atendimento no drive-thru ocorrerá das 10h às 16h. É fundamental ressaltar que, para utilizar este serviço, é obrigatório o agendamento prévio através da Central 156. No dia da vacinação, o paciente deverá apresentar um documento com foto.

Paralelamente, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Osasco estarão abertas das 9h às 16h para atender a população que preferir se dirigir a um posto de saúde próximo à sua residência. Para a vacinação nas UBSs, os interessados devem apresentar um documento com foto, comprovante de endereço e, se possível, a carteirinha de vacinação.

Serviço

Dia D de vacinação contra a Influenza

1 – Drive-Thru

Quando: Dia 10/5 (sábado), das 10h às 16h

Local: Estacionamento da Prefeitura (Rua Narciso Sturlini, s/nº – Vila Campesina)

Obrigatório agendamento prévio na Central 156

2 – Atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs)

Quando: Dia 10/5, das 9h às 16h

Local: em todas as UBSs

Documentação necessária: documento com foto, comprovante de endereço e a carteirinha de vacinação (se tiver)