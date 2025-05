Carreta da mamografia chega a Itapevi para exames gratuitos no Ginásio de Esportes

A carreta da mamografia do Programa Mulheres de Peito, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, estará em Itapevi entre os dias 27 de maio e 7 de junho. Os exames gratuitos para detecção precoce do câncer de mama serão realizados no Ginásio de Esportes, localizado na Avenida Rubens Caramez, 1000, Centro. O atendimento acontecerá de segunda a sábado, a partir das 8h.

Para realizar o exame, serão distribuídas senhas por ordem de chegada: 50 senhas por dia, de segunda a sexta-feira, e 25 aos sábados, sempre a partir das 8h. Mulheres de 35 a 49 anos devem apresentar pedido médico; caso não o possuam, podem solicitá-lo à enfermeira da carreta. A partir dos 50 anos, o pedido médico não é necessário. As imagens dos exames são entregues na hora, e o laudo fica pronto em até 48 horas, podendo ser acessado online.

O diagnóstico precoce é vital, pois aumenta as chances de cura do câncer de mama para aproximadamente 90%. O Instituto Nacional de Câncer (INCA) projeta 74 mil novos casos da doença por ano no Brasil. A mamografia é capaz de revelar sinais iniciais, como tumores muito pequenos. Mulheres acima de 40 anos devem fazer o exame anualmente. Em Itapevi, a mamografia está disponível o ano todo, e quem precisa de pedido médico pode procurar a unidade básica de saúde mais próxima.