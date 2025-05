Com a chegada do frio, Assistência Social de Osasco antecipa acolhimento de pessoas em situação de rua

Com a chegada do frio, Assistência Social de Osasco antecipa acolhimento de...

A Secretaria de Assistência Social (SAS) de Osasco antecipa a Operação Inverno para o dia 1º de junho. A medida, que tradicionalmente ocorre a partir da segunda quinzena do mês, visa intensificar o acolhimento e a proteção de pessoas em situação de rua durante os períodos de baixas temperaturas.

Sempre que os institutos meteorológicos indicarem noites ou madrugadas com temperatura igual ou inferior a 13 graus Celsius, equipes do serviço de abordagem social irão às ruas de Osasco para conscientizar e encaminhar essas pessoas aos centros de acolhimento da cidade.

Durante a Operação Inverno, o acolhimento noturno emergencial será realizado no Centro Pop, localizado na rua Martin Afonso, 244, no Jardim Piratininga. O espaço foi adaptado para abrigar até 40 pessoas por noite durante a vigência da operação. Aqueles que aceitarem o acolhimento terão acesso a banho, receberão um kit lanche e poderão pernoitar em beliches confortáveis, com travesseiros e cobertores.

O Centro Pop, normalmente, funciona apenas para atendimento diurno, das 8h às 17h, oferecendo alimentação, banho e lavagem de roupas para a população em situação de rua. A oferta de pernoite no local é uma medida excepcional para o período da Operação Inverno.

Três equipes especializadas de acolhimento, compostas por educador social, assistente social e psicólogos, atuarão durante as noites da Operação Inverno. Elas contarão com o apoio fundamental de agentes da Defesa Civil do município para garantir a eficácia das abordagens e o encaminhamento seguro das pessoas aos abrigos.

Como a população pode ajudar:

Os munícipes também podem desempenhar um papel crucial no sucesso da Operação Inverno. Sempre que houver uma queda acentuada nas temperaturas, com previsão de 13 graus ou menos, e ao avistar uma pessoa em situação de rua necessitando de auxílio, basta ligar para o telefone 156 da Prefeitura. Ao informar a localização, uma equipe da abordagem social será enviada ao local para oferecer o acolhimento necessário.