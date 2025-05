Casa do Trabalhador de Barueri tem vagas de controlador de acesso, auxiliar de limpeza e mais; salários de até R$ 6.000

A Casa do Trabalhador de Barueri está com 30 vagas de emprego abertas entre esta terça (27) e a próxima segunda-feira (2). As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade – desde cargos que não exigem formação específica até posições que requerem ensino fundamental incompleto ou cursos de especialização – com salários que variam entre R$ 1.518 e R$ 6.000.

Há oportunidades para cargos de controlador de acesso, ajudante de motorista, ajudante de obras, atendente de telemarketing (para pessoa com deficiência), auxiliar de laboratório de análises clínicas, auxiliar de limpeza, auxiliar de logística, cozinheiro geral, motorista de caminhão e outros.

Como se candidatar às vagas disponíveis na Casa do Trabalhador de Barueri:

Os interessados em concorrer às vagas devem estar cadastrados no Portal Emprega Brasil, do Governo Federal. O registro pode ser efetuado de forma online, utilizando a conta gov.br, ou presencialmente na Casa do Trabalhador, situada no Setor Amarelo do Ganha Tempo Municipal (Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, Jardim São Pedro, Barueri). No local, também é possível obter esclarecimentos e orientações adicionais.

As vagas também podem ser consultadas através do aplicativo “Carteira de Trabalho Digital”, disponível para dispositivos Android e iOS, e no Portal do Trabalhador, com busca por cargo ou pelo ID específico da vaga.

A Casa do Trabalhador alerta que o número de cartas de encaminhamento – documento essencial para participação em entrevistas ou envio de currículos – é limitado. Portanto, recomenda-se que os candidatos realizem o cadastro o mais breve possível para garantir a oportunidade.

Mais informações podem se consultadas pelo telefone (11) 4199-1290.

