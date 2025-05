Cotia abre processo seletivo com mais de 70 vagas imediatas na Saúde

A Prefeitura Municipal de Cotia lançou um Processo Seletivo Simplificado para a contratação de profissionais para a área da Saúde, com mais de 70 vagas imediatas e formação de cadastro reserva. As inscrições começam nesta segunda-feira (26) e vão até o dia 3 de junho.

Há oportunidades para as funções de:

Técnico de enfermagem

Auxiliar de saúde bucal

Assistente de farmácia

Técnico em segurança do trabalho.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Segundo a administração informou no edital, o processo seletivo visa suprir a “necessidade de pessoal, cuja falta de profissionais vem prejudicando sensivelmente os serviços prestados pela Coordenação de Saúde, tendo em vista que a lista dos aprovados pelo Concurso Público Nº 03/2024 e Nº 04/2024 já se esgotou”.

Como participar do processo seletivo com vagas na Saúde de Cotia:

Os interessados devem se inscrever até 19h do dia 3 de junho, exclusivamente pela internet, por meio do preenchimento deste formulário, disponível também no EDITAL.Todas as informações sobre o processo de inscrição, documentação necessária e demais etapas da seleção também podem ser encontradas no edital.