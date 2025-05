Jandira abre vagas de emprego pela Casa do Trabalhador

A Prefeitura de Jandira, por meio da Casa do Trabalhador, anunciou a abertura de diversas vagas de emprego no município. As oportunidades contemplam homens e mulheres, com posições efetivas e temporárias, e salários que podem chegar a R$ 2.073, além de benefícios.

Para a empresa Lider Segurança, há vagas para Líder de Portaria, destinada a homens entre 26 e 56 anos, com experiência e Ensino Fundamental. O salário é a combinar, acrescido de benefícios. O processo seletivo ocorre na Rua Prestes Maia, 155, Jardim Jandira, de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h.

Ainda na Lider Segurança, a posição de Auxiliar de Serviços Gerais busca candidatos masculinos, com idade entre 26 e 55 anos e Ensino Fundamental, não sendo exigida experiência prévia. O salário é de R$ 2.057 mais benefícios, com seleção no mesmo local e horários mencionados acima.

O Grupo Garra oferece vagas para Auxiliar de Logística, abertas para homens e mulheres de 18 a 55 anos, com Ensino Médio completo. A vaga é temporária, não exige experiência e o salário é de R$ 2.013 mais benefícios. O processo seletivo será nesta terça-feira, 27 de maio, às 13h, na Casa do Trabalhador, localizada na Via Expressa Mauri S. Barufi, 1.570, Vila Mercedes, próximo ao Supermercado Lopes.