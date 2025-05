Casa do Trabalhador de Jandira realiza processo seletivo para auxiliar de logística nesta quarta (28)

A Casa do Trabalhador de Jandira, em parceria com a Gi Group, realizará nesta quarta-feira (28), às 9h, processo seletivo para vaga de auxiliar de logística. A seleção será na sede da Casa do Trabalhador, localizada na Via Expressa Mauri S. Barufi, 1.570, Vila Mercedes, dentro do Supermercado Lopes. A oportunidade é temporária e aberta a candidatos de ambos os sexos, com idade entre 18 e 50 anos. Não é necessário ter experiência anterior na função. A exigência é o ensino fundamental completo.

O salário oferecido é de R$ 2.050,00, acrescido de benefícios. Os interessados devem comparecer ao local na data e horário indicados.