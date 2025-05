Sesc Osasco celebra 30 anos do Dia do Desafio com programação especial nesta quarta-feira (28)

Sesc Osasco celebra 30 anos do Dia do Desafio com programação especial...

O Sesc Osasco comemorará os 30 anos do Dia do Desafio com uma programação especial e gratuita nesta quarta-feira (28). A campanha, que incentiva as pessoas a pausarem a rotina e se movimentarem, contará com diversas aulas abertas para todas as idades.

Na Ginástica Multifuncional (GMF) da unidade, serão oferecidas aulas de Step (9h às 9h50 e 15h às 15h50), Aerobox (10h às 10h50 e 16h às 16h50), Power Hiit (11h às 11h50 e 17h às 17h50), Ritmos Latinos (12h às 12h50 e 18h às 18h50) e Danças Urbanas (13h às 13h50 e 19h às 19h50). Para participar dessas atividades, será necessário retirar senha na Central de Atendimento com 15 minutos de antecedência.

Além disso, está programada uma Corrida de Rua com o atleta Ademir Paulino, das 18h às 19h30, no Parque da FITO. As inscrições para a corrida deverão ser feitas pela Central de Relacionamento Digital.