Castello Branco registra uma morte durante o feriado de Finados

A Rodovia Castello Branco registrou uma morte e 25 pessoas feridas durante o feriado prolongado de Finados. Entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2), mais de 1 milhão de veículos circularam pelo trecho administrado pela Ecovias Raposo Castello, entre a capital paulista, Osasco e Araçariguama.

Segundo o balanço divulgado pela concessionária nesta terça-feira (3), foram contabilizados 1,034 milhão de veículos ao longo dos quatro dias. O maior fluxo ocorreu na sexta-feira (30), quando 311,9 mil veículos passaram pela rodovia.

No período, a concessionária registrou 45 ocorrências de trânsito. As equipes realizaram 386 atendimentos, entre eles 152 socorros mecânicos, 170 remoções por guincho e 64 atendimentos pré-hospitalares.

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De acordo com Márcio Vono, coordenador de Tráfego da Ecovias Raposo Castello, a operação também exigiu atenção às condições climáticas. Houve momentos de chuva e pista molhada, e a concessionária reforçou nos painéis eletrônicos orientações para que os motoristas reduzissem a velocidade e não utilizassem o celular ao volante.

Rodoanel Oeste

No trecho Oeste do Rodoanel Mário Covas, que passa por Osasco, Barueri e outras cidades da região, circularam 887.593 veículos durante a Operação Finados 2026.

Segundo a concessionária, foram registrados cinco acidentes, com duas pessoas feridas. Diferentemente da Castello Branco, o trecho não teve mortes no período.