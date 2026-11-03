quinta-feira, 05 de novembro de 2026
Publicidade
Home » Barueri
Barueri

Castello Branco registra uma morte durante o feriado de Finados

Mais de 1 milhão de veículos passaram pelo trecho entre a capital e Araçariguama; já no Rodoanel Oeste, foram quase 888 mil veículos e nenhum acidente fatal

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 03/11/2026 19:41 Siga-nos no Google News
Siga-nos no Google News
rodovia castello branco
Rodovia Castello Branco / Divulgação
Publicidade

A Rodovia Castello Branco registrou uma morte e 25 pessoas feridas durante o feriado prolongado de Finados. Entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2), mais de 1 milhão de veículos circularam pelo trecho administrado pela Ecovias Raposo Castello, entre a capital paulista, Osasco e Araçariguama.

Segundo o balanço divulgado pela concessionária nesta terça-feira (3), foram contabilizados 1,034 milhão de veículos ao longo dos quatro dias. O maior fluxo ocorreu na sexta-feira (30), quando 311,9 mil veículos passaram pela rodovia.

No período, a concessionária registrou 45 ocorrências de trânsito. As equipes realizaram 386 atendimentos, entre eles 152 socorros mecânicos, 170 remoções por guincho e 64 atendimentos pré-hospitalares.

Publicidade

De acordo com Márcio Vono, coordenador de Tráfego da Ecovias Raposo Castello, a operação também exigiu atenção às condições climáticas. Houve momentos de chuva e pista molhada, e a concessionária reforçou nos painéis eletrônicos orientações para que os motoristas reduzissem a velocidade e não utilizassem o celular ao volante.

Rodoanel Oeste

No trecho Oeste do Rodoanel Mário Covas, que passa por Osasco, Barueri e outras cidades da região, circularam 887.593 veículos durante a Operação Finados 2026.

Segundo a concessionária, foram registrados cinco acidentes, com duas pessoas feridas. Diferentemente da Castello Branco, o trecho não teve mortes no período.

Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
Ver todas as matérias »
« Anterior
Próximo »
Publicidade

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Tags: Rodovia

Leia Também

caravana de natal coca cola

Caravana de Natal da Coca-Cola passa por Barueri na segunda (9); veja o trajeto

 vagas casa do trabalhador de barueri

Barueri tem seleção nesta sexta-feira para vagas no Mercado Livre com salário de R$ 2.292

 saúde animal barueri (1)

Programa Saúde Animal de Barueri chega ao Parque Viana neste sábado (7)