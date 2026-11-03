“Não fiz nada para ele”, diz idoso agredido com voadora em Osasco; motorista é procurado

O idoso José Ricardo dos Santos, de 79 anos, agredido por um motorista enquanto caminhava com o auxílio de muletas em Osasco, afirmou que não sabe por que foi atacado. “Não fiz nada pra ele”, disse em entrevista ao Bom Dia SP, da TV Globo, exibida nesta terça-feira (3).

O caso aconteceu na Rua Octalles Marcondes Ferreira, no bairro Helena Maria. Imagens de uma câmera de segurança mostram o motorista parando o carro no meio da rua, descendo do veículo e atingindo o idoso com uma voadora.

Durante a entrevista, José Ricardo contou que tem problemas graves de visão em razão de uma catarata e que quase não consegue enxergar as pessoas. Ele também explicou que utiliza duas muletas para conseguir andar sozinho.

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“Foi maldade. Não pode fazer isso comigo na rua. Quero que ele explique o que fiz com ele”, afirmou.

O idoso recebeu alta hospitalar no último sábado (31), um dia após a agressão. Ele mostrou os ferimentos na cabeça e relatou que sofreu uma fratura na costela, que tem provocado dores e dificuldades para respirar e conversar.

Ao falar sobre a possibilidade de ter encostado a muleta no carro do motorista, José Ricardo afirmou que não se recorda de ter atingido o veículo e questionou a violência da reação. “Com a muleta eu não ia ‘macetar’ o carro dele. Só ando com as duas porque estou aqui na sua frente, mas só vejo o vulto de vocês”, declarou.

Motorista é procurado pela polícia

A Polícia Civil pediu à Justiça a prisão temporária do motorista Denis Yong Kim, de 43 anos, apontado como principal suspeito da agressão em Osasco. Ele é procurado pelas autoridades.

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O caso é investigado como tentativa de homicídio por motivo fútil. As imagens da agressão, registradas por uma câmera de segurança, circulam nas redes sociais e mostram o momento em que o homem ataca o idoso na rua.