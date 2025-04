Festa do Trabalhador de Carapicuíba terá shows de Mumuzinho e Roberta Miranda

O feriado do Dia do Trabalhador, 1º de maio, será comemorado em Carapicuíba com uma grande festa no Parque dos Paturis. A partir das 13h, o público poderá curtir apresentações de renomados artistas da música brasileira, como Mumuzinho e Roberta Miranda.

Também estão confirmadas as presenças de Edson & Hudson, Marília Tavares e do grupo Doce Encontro. O evento é promovido pela Rádio Tropical e conta com o apoio institucional da Prefeitura de Carapicuíba e do governo estadual.

A organização destaca que a entrada é gratuita e que a participação dos artistas não gerou custos para o município.

O Parque dos Paturis está localizado na Avenida Marginal do Ribeirão, entrada pelo portão D.