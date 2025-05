CCR RodoAnel inicia concretagem de obra no km 16 em Osasco

A CCR RodoAnel deu início nesta semana à etapa de concretagem da Obra de Arte Especial (OAE) localizada no km 16 do Rodoanel Mario Covas, em Osasco. O projeto, que começou em 22 de abril e tem previsão de conclusão para setembro, visa aprimorar a segurança viária e assegurar a durabilidade da estrutura, que suporta um intenso volume de tráfego diário.

Os trabalhos de concretagem estão sendo realizados durante o período diurno pela empresa Novata Engenharia LTDA e consistem na recuperação do pavimento rígido, da laje e da pré-laje da OAE. Para a execução dos serviços, a faixa 5 e o acostamento da pista externa da SP-021 permanecem interditados durante o dia e à noite.

Com a interdição, os motoristas que trafegam pelo tronco do Rodoanel são direcionados para as faixas 1, 2 e 3 (esquerda e central). Aqueles que vêm da Rodovia Castelo Branco, utilizando o Ramo F, são encaminhados para a faixa 4, que opera de forma exclusiva. As próximas etapas da obra serão iniciadas após a finalização desta fase de concretagem.

O que é uma OAE?

Uma Obra de Arte Especial (OAE) em rodovias é uma estrutura de engenharia diferenciada, geralmente de grande porte, construída para vencer obstáculos naturais ou artificiais ao longo de uma estrada. Quando se diz que uma OAE é concretada, significa que foi executada em concreto armado ou protendido, o que é comum nesse tipo de construção.

Essas obras, que podem ser viadutos, pontes, passarelas ou túneis (em alguns contextos) servem para: