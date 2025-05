Osasquense conquista segunda medalha de ouro no Kung-Fu em maio

A atleta osasquense Barbara de Souza Segatti Tafuri continua sua trajetória de sucesso no Kung-Fu, adicionando mais uma medalha de ouro à sua coleção neste mês de maio. No último sábado (24), a integrante do programa Bolsa Atleta de Osasco sagrou-se campeã da 35ª edição do Kung-Fu Fight 2025.

O evento, realizado no Ginásio Mané Garrincha, no Ibirapuera, em São Paulo, reuniu 24 atletas de sete cidades diferentes. Promovido pela Confederação Brasileira de Artes Marciais Chinesas (CBAMC), o Kung-Fu Fight é reconhecido por celebrar a tradição, a técnica e o espírito esportivo em um ambiente de respeito mútuo e superação pessoal.

Competindo na categoria 60kg semiprofissional, Barbara demonstrou superioridade e técnica apurada, conquistando o lugar mais alto do pódio. Emocionada após a vitória, a atleta fez questão de agradecer o apoio recebido: “Obrigado a todos e aos meus técnicos por sempre acreditarem em mim, e a Osasco por todo apoio”, declarou.

Este é o segundo triunfo dourado de Barbara no mês. No dia 18 de maio, ela já havia brilhado no 16º Campeonato Interestadual Kung-Fu Open Brasil de Artes Marciais, realizado no Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, em Santo Amaro, na capital. Naquela ocasião, competindo na modalidade Sanda (combate), na categoria 65kg, a osasquense também conquistou a medalha de ouro.

Um detalhe que ressalta a dedicação e o comprometimento da atleta é o esforço para se adequar às categorias de peso. Para a disputa do Kung-Fu Fight, Barbara precisou perder 5kg em um curto espaço de tempo para competir na categoria 60kg, um verdadeiro exemplo de disciplina e foco no objetivo. A sequência de vitórias consolida Barbara Segatti Tafuri como um dos grandes nomes do Kung-Fu de Osasco e do Brasil.