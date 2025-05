CCR Sorocabana regista mais de meio milhão de veículos e nenhuma morte no feriado do Dia do Trabalho

A CCR Sorocabana divulgou o balanço da operação especial realizada durante o feriado prolongado do Dia do Trabalho, entre os dias 30 de abril e 4 de maio. O destaque da operação foi a ausência de mortes registradas nas rodovias sob sua concessão durante todo o período.

Ao todo, 525.581 veículos circularam pelas rodovias administradas pela concessionária, que incluem importantes eixos como Castello Branco (SP-280), Raposo Tavares (SP-270), José Ermírio de Moraes (SP-075) e João Leme dos Santos (SP-264), entre outras no interior paulista. O tráfego se mostrou mais intenso nos momentos de saída e retorno do feriado.

Durante a operação, as equipes operacionais da CCR Sorocabana, mobilizadas 24 horas por dia, prestaram 880 atendimentos aos usuários. Esses atendimentos incluíram auxílio em panes mecânicas, atendimentos clínicos, inspeções e serviços de guincho. A Central de Atendimento também registrou 258 contatos através do Disque CCR Sorocabana (0800 25 27 28 0) e do chatbot disponível no site e WhatsApp.

Apesar do alto fluxo, foram contabilizados 27 acidentes, mas nenhum com vítima fatal. A concessionária atribui a agilidade nas respostas às ocorrências e a manutenção da fluidez e segurança ao trabalho integrado do Centro de Controle Operacional (CCO), viaturas de inspeção, ambulâncias, guinchos e câmeras de monitoramento.

A CCR Sorocabana reforça aos motoristas a importância da direção consciente, do respeito à sinalização e da realização de manutenção preventiva nos veículos, fatores essenciais para a segurança viária, especialmente em períodos de maior movimento.