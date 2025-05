Liga Ouro: Basket Osasco aguarda Minas B ou Vitória na semifinal em busca do NBB

O Basket Osasco aguarda a definição de seu adversário na busca pelo sonhado acesso ao NBB CAIXA nas semifinais da Liga Ouro. Após uma excelente campanha na primeira fase, a equipe comandada pelo técnico Enio Vecchi garantiu a classificação direta para a próxima etapa.

A Coruja encerrou a fase de classificação na segunda posição, com a mesma campanha do líder Cruzeiro Basquete-MG (oito vitórias em dez jogos), ficando atrás apenas pelos critérios de desempate nos confrontos diretos. Com isso, tanto Osasco quanto Cruzeiro avançaram diretamente às semifinais, sem precisar disputar as quartas de final.

Nas quartas, que serão jogadas em séries melhor de três partidas, os confrontos são: Minas Tênis Clube B (3º) contra Vitória-BA (6º) e Pinheiros B (4º) contra Liga Sorocabana-SP (5º). O Basket Osasco enfrentará na semifinal o time que sair vitorioso do duelo entre Minas B e Vitória. Do outro lado da chave, o Cruzeiro encara o vencedor de Pinheiros B e Liga Sorocabana. As semifinais também serão disputadas em formato melhor de três jogos.

“Entendemos que há potencial para crescermos ainda mais no campeonato. Agora é trabalhar com muita dedicação e aguardar o adversário da semifinal, que será uma fase extremamente equilibrada independentemente de quem vencer as quartas de final”, destacou o ala osasquense Matheus Weber.

A Liga Nacional de Basquete (LNB) já divulgou as datas e horários das quartas de final, com transmissão pelo YouTube do NBB, Disney+ e BasquetPass:

Minas Tênis Clube B (3º) x Esporte Clube Vitória (6º)

Jogo 1: 7/5 (Quarta-feira) – 19h – Vitória x Minas B – Poliesportivo de Cajazeiras

Jogo 2: 10/5 (Sábado) – 16h – Minas B x Vitória – Arena UniBH

Jogo 3 (se necessário): 12/5 (Segunda-feira) – 14h – Minas B x Vitória – Arena UniBH